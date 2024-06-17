

時代物版画『東京新嶋原全盛競』一曜斎國輝筆 額 G99 - 版画 時代物版画『東京新嶋原全盛競』一曜斎國輝筆 額 G99 - 版画



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時代物版画『東京新嶋原全盛競』一曜斎國輝筆額サイズ横幅35cm縦幅47.5cm古い品版画を額に入れ直した品です。ただ額自体も既に古い品ですので裏面に破れがあります。版画自体は虫食い穴があります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。