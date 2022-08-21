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ポケモンゲットカード　トゲピー　レア
商品番号 W56472036698
商品名

ポケモンゲットカード　トゲピー　レア
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

1990年代に流行した明治お菓子のおまけとして封入されていた超希少レアカードです。状態はわりと綺麗です。
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