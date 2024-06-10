audio−technica AT4040

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商品詳細
audio−technicaAT4040の出品です。禁煙箱は付属していません。付属品は写真に写っているもののみとなりますのでご注意下さい。付属の変換ネジアダプターは純正ではありません。最後に使用した際は問題なく使用できていましたが、改めて動作確認は行っていませんのでご注意下さい。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper353009.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric120845.html
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オーディオテクニカ AT4040 コンデンサーマイク XLR 1インチ大口径ダイアフラム / DCバイアス / 単一指向性 / 80Hzローカットフィルタースイッチ / 10dBパッドスイッチ / 専用ショックマウント付属 / トランスレス 【国内正規品】 ブラック
AT4040｜マイクロホン：ボーカル｜オーディオテクニカ
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audio−technica AT4040コンデンサーマイク 高評価 www.geyrerhof.com
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