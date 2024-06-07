CC12 時代輪島塗 螺鈿菊金蒔絵古代朱塗煮物椀二客 木製漆器青貝高盛茶懐石吸物

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島塗螺鈿菊金蒔絵古代朱塗煮物椀二客木製漆器」の出品です。螺鈿高盛技巧施された金蒔絵が圧巻のあでやかな御椀でございます。実際のお色味は画像6が近いかと思います。【寸法】直径約13.3cm全高約9.2cm椀高さ約5.7cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、小傷、ヨゴレ、剥落、見込みヤケ等の時代感がございます。写真10枚目参照。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#菊#草花#螺鈿#縁起#草花#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#10k803g2k303