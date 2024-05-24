zoom リズムトラック　RT-234

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3種類のドラムトラック、およびベーストラックから構成されるバッキング演奏（パターン）が楽しめます。あらかじめ代表的なリズムがプログラムされた99種類のプリセットパターンと書き込める99種類のユーザーパーターンが利用できます。最大255のパターンを並べて1曲分のバッキング演奏（ソング）を作成できます。最大99曲まで作れます。174種類の超リアルなドラム/ベース音色を搭載。バンドで演奏しているような感覚で練習やライブ演奏が楽しめます。ギタリストやキーボードプレーヤーのデモテープ制作にも最適です。動作確認済み純正ACアダプターのみ付属します。(オペレーションマニュアルは付属してませんが、ウェブ上でダウンロード可能です)●ドラムキット：124●ベースプログラム：50●リズムパターン：プリセット99、ユーザー99、プリセットグルーブ99●ソング：99●最大記憶音数：13000音●最大同時発音数：32音●分解能：96/4●テンポ：40-250BPM●パッド：13●スライダー：サウンドジャマー●外部コントロール端子：MIDIIN、FP01/FS01用コントロール●ディスプレイ：6*7セグメントLED●インプットライン：標準フォーンジャック●アウトプット：ライン（L/MONO,R）標準フォーンジャックヘッドホン標準フォーンジャック●電源：9VDC/300mA●外形寸法：297W215D43Hmm●重量：1.0Kg