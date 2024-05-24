ギラティナVSTAR UR ユニバース　マグネットローダー付

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...URご覧頂きありがとうございます！開封後すぐ、丁寧にスリーブ、マグネットローダーで保管しております。美品と思いますセンタリングもいいと思います。トラブル防止の為画像にてご確認の上、自己責任でご購入下さいますようよろしくお願い致します。濡れ折れ対策し梱包致します。



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