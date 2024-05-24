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ギラティナVSTAR UR ユニバース　マグネットローダー付
商品番号 A64071118086
商品名

ギラティナVSTAR UR ユニバース　マグネットローダー付
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...URご覧頂きありがとうございます！開封後すぐ、丁寧にスリーブ、マグネットローダーで保管しております。美品と思いますセンタリングもいいと思います。トラブル防止の為画像にてご確認の上、自己責任でご購入下さいますようよろしくお願い致します。濡れ折れ対策し梱包致します。
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