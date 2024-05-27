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夏休み大特価 LINE6 POD PRO フットスイッチ付き ラック実装済み
商品番号 Y76749563968
商品名

夏休み大特価 LINE6 POD PRO フットスイッチ付き ラック実装済み
ブランド名 ラインシックス
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LINE6PODPROフットスイッチ付きハードケースラック実装済みハードケースラックに組み付けてあり、フットスイッチも付属しているので、このままライブハウスに持っていってアンプの上に置けばライブ可能ですフットスイッチで4つの音色を切り分け可能ですハードケースでの管理ですので目立つキズなどはありませんフットスイッチにのみ小さいキズがありますめちゃくちゃプロっぽい見た目でギター弾きの所有欲をくすぐります動作確認済み電源コードとフットスイッチ接続用LANケーブル付属します中古品につき、神経質な方はご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/perforce972665.html
http://narcologia.ru/goods/moped310968.html
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