夏休み大特価 LINE6 POD PRO フットスイッチ付き ラック実装済み ...

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LINE6PODPROフットスイッチ付きハードケースラック実装済みハードケースラックに組み付けてあり、フットスイッチも付属しているので、このままライブハウスに持っていってアンプの上に置けばライブ可能ですフットスイッチで4つの音色を切り分け可能ですハードケースでの管理ですので目立つキズなどはありませんフットスイッチにのみ小さいキズがありますめちゃくちゃプロっぽい見た目でギター弾きの所有欲をくすぐります動作確認済み電源コードとフットスイッチ接続用LANケーブル付属します中古品につき、神経質な方はご遠慮ください