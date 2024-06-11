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- 初心者にぴったり】電子ピアノ54鍵盤 超美品 人気ROCKJAM RJ-654
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商品詳細
⭐️電子ピアノRockJamRJ-654（定価：22,900円）⭐️付属品：本体、ACアダプター⭐️状態 ：54鍵盤動作不良はございません。娘のために新品購入しましたが、箱から空け電源を入れ１回触ったのみの状態です。傷や汚れ等も確認出来ず、とても綺麗です。⭐️特徴 ：コンパクトで持ち運びに適しており、バッテリー駆動、もしくは付属の電源アダプタに接続しての駆動が可能。アプリケーション、TheSimplyPiano(iPhoneやiPadのIOS,Android対応)で様々な楽曲の練習をサポートLCD液晶が、初心者にもわかりやすい正確なキーとコードを表示録音、プレイバック機能付き。8曲のデモソング内蔵。複数のナビゲーションモードと100の音色効果、リズムパターンを搭載⭐️サイズ：縦31.5㎝ 横84.5㎝ 高さ9.5㎝⭐️カラー：ブラック⭐️動 作：動作確認済みこちらの状態商品でのこの金額では中々、購入出来ないと思いますので是非のご検討の程よろしくお願い致しますm(__)mPDT#PDT#ROCKJAMRJ_654
http://narcologia.ru/goods/response913942.html
http://narcologia.ru/goods/providence98494.html
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RockJam 54鍵 電子キーボード RJ654-MC 【電源アダプター、譜面台、練習用オンラインアプリ付属】
【初心者にぴったり】電子ピアノ54鍵盤 超美品 人気ROCKJAM RJ-654
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使用頻度少】初心者向け 電子ピアノ54鍵盤 人気ROCKJAM RJ-654 - 鍵盤楽器
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