掛け軸拓本44谷干城詩碑 悠久歴史掛軸です。作者：谷干城（幕末から明治にかけて活躍した日本の武士（土佐藩士））拓本サイズ（本紙）：467×1404ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ 鑑定団 昭和レトロ 谷干城 西郷隆盛 西南戦争 幕末 維新#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#拓本#漢詩#谷干城#谷_干城#干城#土佐藩士#原拓本#昭和レトロ#水墨画#水墨#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...漢詩主な画材...墨



掛け軸 拓本 版画 谷干城 詩碑 悠久 歴史 掛軸 です。 | mediasac.org



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掛け軸 拓本 版画 谷干城 詩碑 悠久 歴史 掛軸 です。-



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左甚五郎 掛け軸 拓本 版画 賛歌 と 筆蹟 悠久 歴史 掛軸 です。-



掛け軸 拓本 版画 野見山朱鳥 生涯は一度 ・・ 悠久 歴史 掛軸 です。-



掛け軸 拓本 版画 万葉歌碑 射目立てて跡見の岳邊のなでしこの 悠久 ...



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掛け軸 拓本 版画 太田古朴 創作拓画 悠久 歴史 掛軸 です。-



掛け軸 拓本 版画 双体道祖神 山形村 悠久 歴史 掛軸 です。-



掛け軸 拓本 版画 万葉歌碑 泊瀬川速み早瀬を 悠久 歴史 掛軸 です。-



掛け軸 拓本 版画 万葉歌碑 泊瀬川速み早瀬を 悠久 歴史 掛軸 です。-



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