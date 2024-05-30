

古美術 翡翠置物 天然翡翠保証 彫刻B-50-



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古美術 翡翠置物 天然翡翠保証 彫刻B-50 - 彫刻/オブジェクト



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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品についてこちらは一つの玉から彫りました精密細工植物となります。自然な色合は幻想的で非常に綺麗な天然翡翠置物でございます◾️写真について素人撮影のため、画像と実物との色合いに差が多少あることもありますのでご了承ください◾️汚れ・傷等経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。◾️本体サイズ高さ：約19.3㎝横幅：約12.3㎝奥行：約3.2㎝重さ；約741g尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像のみでございます。■発送方法について割れ物の為、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#鯨歯#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#鹿の角#シカの角