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【真作】円堂/朝陽図/掛軸☆宝船☆AB-403
商品番号 U39998820967
商品名

【真作】円堂/朝陽図/掛軸☆宝船☆AB-403
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】円堂【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、多少の糊シミあります。表装は多少の薄汚れあります。　桐合せ箱付　　軸丈　縦　195cm×幅　62cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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