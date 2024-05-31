KISS END OF THE ROAD WORLD TOUR グッズ

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商品詳細
ハードロックバンドのKISSが2022年11月30日（水）に東京ドームにて一夜限りのライブ『ENDOFTHEROADWORLDTOUR』を開催しました。その時のグッズです。ジャケットは、18000円（サイズＭ）タオルは、3000円でした。新品未使用品で、袋からも出しておりませんが、家庭保管にご理解ある方、よろしくお願いします。お値引きもしますので、お気軽にコメントください。#commemorative_edition_poster#KISS#キッス#バンドTシャツ#デッドストック#KISSARMY#ポールスタンレー#ジーンシモンズ#ピータークリス#エースフレーリー#エリックシンガー#トミーセイヤー#エリックカー#ヴィニーヴィンセント#ブルースキューリック#マークセントジョン#PaulStanley#GeneSimmons#PeterCriss#AceFrehley#EricSinger#TommyThayer#EricCarr#VinnieVincent#BruceKulick#MarkStJohn#KISSポスター#バンドグッズ#バンドTシャツ
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