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KISS END OF THE ROAD WORLD TOUR グッズ
商品番号 B78934522463
商品名

KISS END OF THE ROAD WORLD TOUR グッズ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハードロックバンドのKISSが2022年11月30日（水）に東京ドームにて一夜限りのライブ『ENDOFTHEROADWORLDTOUR』を開催しました。その時のグッズです。ジャケットは、18000円（サイズＭ）タオルは、3000円でした。新品未使用品で、袋からも出しておりませんが、家庭保管にご理解ある方、よろしくお願いします。お値引きもしますので、お気軽にコメントください。#commemorative_edition_poster#KISS#キッス#バンドTシャツ#デッドストック#KISSARMY#ポールスタンレー#ジーンシモンズ#ピータークリス#エースフレーリー#エリックシンガー#トミーセイヤー#エリックカー#ヴィニーヴィンセント#ブルースキューリック#マークセントジョン#PaulStanley#GeneSimmons#PeterCriss#AceFrehley#EricSinger#TommyThayer#EricCarr#VinnieVincent#BruceKulick#MarkStJohn#KISSポスター#バンドグッズ#バンドTシャツ
http://narcologia.ru/goods/scissoring392596.html
http://narcologia.ru/goods/freshman746956.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming978692.html
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