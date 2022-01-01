瑞光窯　ぐい呑　織部　11個組

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商品詳細
美濃焼 瑞光窯 織部 ぐい呑 お猪口 酒器 底に高台付きのものと、高台なしのものが混ざっています。未使用ですが、年代物へのご理解の程よろしくお願いします。専用の箱が付きますが、経年のシミがあります。種類···酒器
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