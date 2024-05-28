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NAHOKナホック楽器バッグ
商品番号 I89901421242
商品名

NAHOKナホック楽器バッグ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めにご覧いただきありがとうございます✨複数購入してくれる方には値引き頑張ります！！購入したい金額を提示してくれると助かります✨●アイテムNAHOKナホック楽器バッグ楽器を入れるバックなのか、普段使いのバックなのかわかりまねます。母が使用していました♪お安くお譲りいたします！●サイズ　　横50cm　縦30cm　マチ20cm　素人採寸ですので誤差はご了承ください●カラー　ホワイト　クリーム　レッド　ブルー●状態　小さい汚れなどはありますが、目立つ汚れなどはなく美品部類に入ると思います。●購入先　ブランドリユース店　日本流通自主管理協会加盟店　（AACD）　路面店・質屋・古物市場・ストア商品　鑑定済み商品です♪●配送　コンパクトに畳んで発送いたします。　1〜2日程度での配送を心がけています。　仕事の都合上遅れる可能性がありますので　ご了承ください。カラー···ホワイトトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)アクセサリー···その他
http://narcologia.ru/goods/browse589291.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly410684.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce255455.html

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