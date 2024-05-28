NAHOKナホック楽器バッグ

初めにご覧いただきありがとうございます✨複数購入してくれる方には値引き頑張ります！！購入したい金額を提示してくれると助かります✨●アイテムNAHOKナホック楽器バッグ楽器を入れるバックなのか、普段使いのバックなのかわかりまねます。母が使用していました♪お安くお譲りいたします！●サイズ 横50cm 縦30cm マチ20cm 素人採寸ですので誤差はご了承ください●カラー ホワイト クリーム レッド ブルー●状態 小さい汚れなどはありますが、目立つ汚れなどはなく美品部類に入ると思います。●購入先 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店 （AACD） 路面店・質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品です♪●配送 コンパクトに畳んで発送いたします。 1〜2日程度での配送を心がけています。 仕事の都合上遅れる可能性がありますので ご了承ください。カラー···ホワイトトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)アクセサリー···その他



NAHOK（ナホック）クラリネットバッグ（オーボエ大サイズ対応）「Camarade/wf」マットライトグレー【ドイツ製防水生地×特殊温度調整機能＆衝撃吸収素材＋止水ファスナー】Fabric from Germany, Made in Japan.



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