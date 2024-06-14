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諏訪蘇山造　青磁　桃香合
商品番号 X14303392612
商品名

諏訪蘇山造　青磁　桃香合
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用のお品となっております。状態は非常に良です。サイズ直径:約4.5cm　高さ:約4cm　配送はメルカリ便を利用します。何か質問ありましたらコメント下さい(^-^)/あとプロフの確認もお願いします。
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