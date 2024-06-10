名探偵コナン 警察学校 ジャージ 松田陣平 L

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名探偵コナン警察学校編警察学校ジャージ松田陣平Lサイズです。2022年10月頃に購入したものです。開封済みです。1回試着しその後は1枚目のようにハンガーにかけてクローゼットに保管しておりました。目立った傷や汚れはありませんがあくまで素人保管、検品であるため見落としがある場合がございますので、神経質な方や完璧を求める方のご購入は御遠慮くださいませ。また梱包の際、折り畳みますのでシワなどはご容赦くださいますようお願い致します。プロフィールを一読の上、ご購入頂けますと幸いです。