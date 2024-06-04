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仮名料紙(石州雁皮)
商品番号 C95318246723
商品名

仮名料紙(石州雁皮)
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サーモンピンクの石州雁皮です。色は明るめで可愛い感じだと思います。3枚使用しましたが、他は新品です。7枚入りの値段になります。もとは1枚2000円前後です。30×90センチです。ぼかしの半切(枚数は半端)も同封します。石州雁皮は元々の値段が高いので、かなり安く設定しています。値下げはしませんのでよろしくお願いします。
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