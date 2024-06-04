仮名料紙(石州雁皮)

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仮名料紙「源氏紙」 100枚入 - 書道用具専門店 西本皆文堂 オンラインショップ

サーモンピンクの石州雁皮です。色は明るめで可愛い感じだと思います。3枚使用しましたが、他は新品です。7枚入りの値段になります。もとは1枚2000円前後です。30×90センチです。ぼかしの半切(枚数は半端)も同封します。石州雁皮は元々の値段が高いので、かなり安く設定しています。値下げはしませんのでよろしくお願いします。