ポケモンカードになったわけ コダック LV.15 ポケカ プロモ

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ご覧いただきありがとうございます！カードは暗所でスリーブに入れて保管しておりました。画像から状態のご確認をお願いいたします。【梱包】カードスリーブに入れ、折れ曲がりや濡れ防止の梱包をして発送いたします。【備考】・素人保管のため、あくまで中古品であることをご理解いただければ幸いです。・トラブル回避の為、写真を見てご納得の上でご購入をお願いいたします。・すり替え等防止の為、購入後のキャンセル、返品は一切承りません。・配送中のトラブルについて、責任を負うことはできません。・即購入可能です。・発送までの日数におきましては、出品者の仕事等の都合上、4〜7日までの日数をいただいております。準備ができ次第早めに発送いたします。