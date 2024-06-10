販売実績１０００本突破記念♪　ストラクチャルフレア 人気の４色セット

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２０２３入荷♪ 最新製品!! ストラクチャル フレア 『ピュアクロマ ... ２０２３入荷♪ 最新製品!! ストラクチャル フレア 『ピュアクロマ ...

販売実績企画ご好評につき２０２３年もご用意致しました。完売次第終了となりますので、ご希望の方は是非とも、ご購入のほどよろしくお願い申し上げます。お陰様でストラクチャルフレアの１６ml塗料販売本数が累計１０００本を超えました。発色を最大限に引き出す独自の調合もご評価を頂いております。販売実績を記念致しまして、特別な４色セットをご用意させて頂きました。・ピュアクロマフレア・モルフォブルー・プレミアムレッド／ゴールド・ミステリアスシルバーこちらは販売実績で人気の４色セットとなっております。※各サイト在庫共有の１０セット限定通常８，３０４円の所、記念価格！この機会に新しい挑戦やリピートご購入にご活用頂けますと幸いです。発色を最大限引き出す配合で希釈済み１６ｍｌ１液型ラッカー系塗料（アクリル樹脂）エアブラシで直ぐにご使用頂けます。塗装環境により、調整の効くしっかりした濃度です。模型メーカーのうすめ液で相性◎・ストラクチャル＝構造の「構造色」と言われる、光が当たる事で初めてその色が発色する自然界の原理を意味する名を冠した新しい製品になります。どうぞ覚えて頂けますと幸いです。ご購入者の方には、より発色を引き出す塗装方法をサポート致します。塗装サンプルは0.3ｍｍ口径エアブラシ、0.14MPaで吹いています。①下地は艶有の黒②ストラクチャルフレアを塗装③クリアーコート以上の手順でより色変化・発色良く仕上がります。取扱いには十分な注意が必要です。・子供の手の届かない場所に保管して下さい。・火の気のある場所に近づけないで下さい。・マスク、手袋等を適宜使用し安全に使用して下さい。適正に管理及び使用出来る方のみ購入お願い致します。#ガイアノーツ#メタリックプリズムホログラム#ホロマティックスペシャルクロム#ハンドメイドルアー#ジグ#スペクトラリング#プリズムメタリック#クレオス#タミヤ#エアブラシ#エアーブラシ#メタリックプリズムアレクサンドライト#マジョーラ