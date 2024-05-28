中国筆　書道筆　未使用4本　計5本　書道　筆　習字　④

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書道筆 5本２５年以上、、30年以上前に祖父から中国のお土産でいただきました未使用4本 毛先を崩した未使用1本（くずしただけで、墨は使用してません）中国筆 お写真をよく見て参考にしていただき、中古品ということをご理解の上ご検討くださいお値下げの交渉は控えさせて頂いておりますご了承下さいm(__)m書道・習字用品···筆中国 書道 習字昔古いお土産レトロ