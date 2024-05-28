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- ディマジオファットストラト FS-1 80年頃 シングルコイル ジャンク扱いで
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商品詳細
他サイトでの出品中でもあり突然終了することもありますお早めに！アクセサリー・パーツ···商品名:ヴィンテージのディマジオ・ファットストラト・FS-180年頃製造。シングルコイル・ピックアップの特性を持つジャンク品です。カテゴリ:ギターピックアップ商品の状態:使用による傷や汚れがございます。[仕様]:1.メーカー:ディマジオ2.モデル:ファットストラト FS-13.年式:80年頃4.ピックアップ:シングルコイル5.状態:ジャンクこちらのピックアップ 40年以上経過しております。よくいえばヴィンテージ 使用せずに保管していた物です。ジャンク扱いでよろしくお願いいたします。ピックアップカバー付いています4芯は元のままです。通電はしているようです。リード線約30センチ3Nでよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring792796.html
http://narcologia.ru/goods/pompous939423.html
http://narcologia.ru/goods/ordering949879.html
ディマジオ ファットストラト FS-1 80年頃 シングルコイル ジャンク ...
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