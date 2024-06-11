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油彩　油絵　風景画　湖畔宿　鷲羽山ハイランド　JNO　額70×５８ｃｍ　2267
商品番号 B52201381870
商品名

油彩　油絵　風景画　湖畔宿　鷲羽山ハイランド　JNO　額70×５８ｃｍ　2267
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,395 円
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商品詳細

作者名作家　JNOタイトル名　鷲羽山ハイランド油絵です。実寸サイズ41,5×51㎝額縁70×58㎝付属品額縁説明　昭和59年　鷲羽山ハイランドを描いた油絵です。状態特に目視できるような傷みはありません。▼支払方法支払方法●ヤフーかんたん決済▼配送方法発送方法●日本郵便　ゆうパック150サイズ
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油彩　油絵　風景画　湖畔宿　鷲羽山ハイランド　JNO　額70×５８ｃｍ　2267
油彩 油絵 風景画 湖畔宿 鷲羽山ハイランド JNO 額70×５８ｃｍ 2267-
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