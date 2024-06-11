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- 油彩 油絵 風景画 湖畔宿 鷲羽山ハイランド JNO 額70×５８ｃｍ 2267
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商品詳細
作者名作家 JNOタイトル名 鷲羽山ハイランド油絵です。実寸サイズ41,5×51㎝額縁70×58㎝付属品額縁説明 昭和59年 鷲羽山ハイランドを描いた油絵です。状態特に目視できるような傷みはありません。▼支払方法支払方法●ヤフーかんたん決済▼配送方法発送方法●日本郵便 ゆうパック150サイズ
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