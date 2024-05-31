訳ありオールチューブコンボアンプ　マーシャル　JTM30

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商品詳細
アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）マーシャルの真空管コンボアンプです。チューブアンプのパワフルな音が出て、気に入って20年所有してましたが、手放す事にしました。動作確認したところ音は出るのですが、ガリ音あり出力が安定しません。修理して使って頂ける方に託します。使用感はかなりありますが、目立った傷はみあたりません。よろしくお願いします。
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