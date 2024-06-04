時代唐物 古錫製 點銅 四面茶心壷 煎茶道具 骨董品

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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年による汚れ、スレがあります。商品は画像のもので全てです。画像でご判断いただける方のご購入をお願い致します。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■高さ12cm重さ684g
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