Pearl ピッコロ　5回くらい使用

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商品詳細
種類···ピッコロアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品Pearlピッコロ PFP-105Ｅ昨年11月に新品で購入し、4〜5回使用しています。私の耳はピッコロの音に向かないので手離すことにしました。唄口はハイウェーブタイプです。目立つような傷や汚れはありませんが、画像にてご確認いただき、気になる点がございましたらお気軽にコメントください。ケース、ケースカバーコルクグリス（一度使用）掃除棒クロス以下メーカーの説明文≪PFP-105≫●頭部管/管体グラナディッテ製/キィメカニズム洋銀製（銀メッキ仕上げ）●ポイントアーム●Eメカニズム標準装備●ピッチA=442Hz●ケース、ケースカバー付き定価¥198,000
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