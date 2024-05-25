ポケモンカードBox

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商品詳細
ポケモンカードのパックです。サーチはしてませんがSR出たあとのものなのでsrは2枚箱でない限りないと思います。rrなどははいっております。中身での評価はおやめください。クレイバースト2パックスノーハザード2パックパラダイムトリガー6パック黒煙の支配者7パックスカーレットex6パックレイジングサーフ46パックです。全69パックです。レアリティ···SAR
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