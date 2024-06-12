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ポケモンカード　151 1BOX
商品番号 M49673557453
商品名

ポケモンカード　151 1BOX
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビックカメラにて購入しました。1511BOXになります。購入時にシュリンク剥がされ箱も回収されておりますが製造番号は、一致しており封入率は、変わりません。(レシートは、付きません)緩衝材に包んで発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/message322327.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate298948.html
http://narcologia.ru/goods/diamond759558.html

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