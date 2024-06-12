ポケモンカード　151 1BOX

ビックカメラにて購入しました。1511BOXになります。購入時にシュリンク剥がされ箱も回収されておりますが製造番号は、一致しており封入率は、変わりません。(レシートは、付きません)緩衝材に包んで発送させて頂きます。



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