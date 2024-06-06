CC3 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀三客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物汁茶懐石



CB26 能登輪島塗鶴松竹梅扇面金蒔絵煮物椀三客 木製漆器汁椀朱漆茶懐石 ... CB26 能登輪島塗鶴松竹梅扇面金蒔絵煮物椀三客 木製漆器汁椀朱漆茶懐石 ...



CC2 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀二客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物 ... CC2 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀二客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物 ...



CB64 能登輪島塗唐獅子花唐草金蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛螺鈿茶懐石木製 ... CB64 能登輪島塗唐獅子花唐草金蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛螺鈿茶懐石木製 ...



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CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CE9 輪島塗 四君子花唐草文様金蒔絵朱塗椀二客 高盛切金木製漆器茶懐石 ... CE9 輪島塗 四君子花唐草文様金蒔絵朱塗椀二客 高盛切金木製漆器茶懐石 ...



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CE5 輪島塗 花車文様金銀蒔絵朱塗煮物椀三客 木製漆器高盛梨地切金細密 ... CE5 輪島塗 花車文様金銀蒔絵朱塗煮物椀三客 木製漆器高盛梨地切金細密 ...



茶懐石 朱塗 桐紋 鳥に草花蒔絵 小 吸物椀 5客 木製 漆塗 culto.pro 茶懐石 朱塗 桐紋 鳥に草花蒔絵 小 吸物椀 5客 木製 漆塗 culto.pro



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CC4 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀五客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物 ... CC4 能登輪島塗 鳳凰桐金蒔絵朱塗椀五客 高盛細密梨地時代木製漆器吸物 ...



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CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ... CA93 輪島塗桐鳳凰金銀蒔絵黒塗煮物椀三客 高盛汁椀桔梗木製漆器正月 ...



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輪島塗 懐石道具の値段と価格推移は？｜53件の売買データから輪島塗 ... 輪島塗 懐石道具の値段と価格推移は？｜53件の売買データから輪島塗 ...

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】◎極上逸品◎能登輪島塗、鳳凰桐金蒔絵朱塗椀三客の出品です。あでやかな朱塗に極上の蒔絵が施された豪華な御椀でございます。状態良好です。【寸法】直径約12.7cm全高約8.1cm椀高さ約5cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】時代に伴うスレキズ、少々ヨゴレ等の若干の使用感はあるものの総じて良好でございます。蓋見返しに小カケ２箇所、椀一客に若干の歪みを感じますが気にならないレベルのものです。(写真10参照)尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#鳳凰#桐#草花#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#10k104g3k303