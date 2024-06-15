go生 リノ　トレカ2枚

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商品詳細
go生リノ トレカ2即購入○コメント中でも購入された方を優先致します。開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりましたが素人保管になりますので気になる方はご遠慮下さい。包装はスリープ、硬質ケースに入れ防水対策をさせていただき郵送させていただきます。#go生#リノ#straykids
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