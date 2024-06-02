【 特大 】蟹 盆景 銅製 盆栽 置物　ブロンズ

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HT884 時代物 銅造 赤塗「蟹」幅9.2cm 重140g・銅彩色蟹・銅造蟹・磅蟹 ...



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銅製 蟹の置物 birdmiyuki3.wpx.jp



佐⑥87 蟹 鋳物 鉄 銅 色違い３個 古美術 盆景 細密細工 蔵出 盆栽 ...



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蟹 置物 銅器-



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添配 蟹 -



盆景 添配 オブジェ【蝋型銅製 ミニチュア 蟹（カニ）】

FM1879※プロフィールを必ず一読くださいませ※■商品サイズ:(約)幅13cm×奥行7㎝×高さ4㎝■重量:(約)229.5g■銅製素人の計測ですので多少の誤差はご容赦ください。※神経質な方はご購入をお控えください。種類...その他主な素材...銅