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- 【 特大 】蟹 盆景 銅製 盆栽 置物 ブロンズ
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商品詳細
FM1879※プロフィールを必ず一読くださいませ※■商品サイズ:(約)幅13cm×奥行7㎝×高さ4㎝■重量:(約)229.5g■銅製素人の計測ですので多少の誤差はご容赦ください。※神経質な方はご購入をお控えください。種類...その他主な素材...銅
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☆☆蔵出! 古銅 盆景 銅製 盆栽 置物 ブロンズ彫刻 蟹 5匹 FQ487
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