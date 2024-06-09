ポケモンカード☆クレイバースト　バラ30パック

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商品詳細
パック制限のあるお店で購入したものを集めました。クレイバースト バラ30パック未サーチパックです。バラパックとなりますので、中身の封入率に偏りが出る可能性がございます。ランダム商品ですので、中身での評価はご遠慮下さい。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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http://narcologia.ru/goods/message52427.html
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