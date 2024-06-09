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ポケモンカード☆クレイバースト　バラ30パック
商品番号 P21369771481
商品名

ポケモンカード☆クレイバースト　バラ30パック
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パック制限のあるお店で購入したものを集めました。クレイバースト　バラ30パック未サーチパックです。バラパックとなりますので、中身の封入率に偏りが出る可能性がございます。ランダム商品ですので、中身での評価はご遠慮下さい。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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