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ちびぬい
商品番号 X77434806588
商品名

ちびぬい
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なにわ男子道枝駿佑くんのちびぬいです。購入後、暗所にて飾っていたため商品の状態を気にされる方は購入をご遠慮下さい。外には持ち出していません。袋は購入後にすぐに破棄したためありません。商品は、プチプチに包んで送らせていただきます。即購入可能⭕️です。何か質問がありましたら、コメント欄にご記入をお願い致します。#なにわ男子#ちびぬい#道枝駿佑
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