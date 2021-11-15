美品キャンプチェア　スゴイッス　ムーンレンス　複数購入可能

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椅子の種類···リクライニング収納方式···収束式耐荷重···150～199.9kg使用人数···1人高さ調整の出来る、ハイバックチェアです。大人気チェアですので、お早めにどうぞ♪家の庭で一回組み立てただけですので、ほぼ新品同様です。断捨離中にて出品しています。即購入歓迎です。複数購入（3脚まで）も可能ですので、ご希望の方はご相談ください。他サイトでの出品もあるため、先着順です。購入後すぐに停止しますが、タッチのさで2番目になった方はご容赦くださいませ。座り心地ですが、とても良いです。ワイドなので腰回りはゆったりしつつ、程よく包まれる感じです。よろしくお願いします。