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- \u003c訳あり\u003e [全日空商事] 1/200 ANA B737-700ER
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商品詳細
全日空商事製1/200スケールのANAB737-700ER(ビジネスジェット)です。ダイキャスト製なので本物のような質感と重量感があります。アンテナが折れてしまっていますのでご注意下さい。(写真8枚目)スケール···1/200メーカー···全日空商事
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