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\u003c訳あり\u003e [全日空商事] 1/200 ANA B737-700ER
商品番号 E69256433252
商品名

\u003c訳あり\u003e [全日空商事] 1/200 ANA B737-700ER
ブランド名 ゼンニックウショウジ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全日空商事製1/200スケールのANAB737-700ER(ビジネスジェット)です。ダイキャスト製なので本物のような質感と重量感があります。アンテナが折れてしまっていますのでご注意下さい。(写真8枚目)スケール···1/200メーカー···全日空商事
http://narcologia.ru/goods/displease208031.html
http://narcologia.ru/goods/conception485957.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi993847.html
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