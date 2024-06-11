臨済宗　無文老師墨蹟集

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商品詳細
山田無文老師の墨蹟集です。年代物です。お好きな方にお譲りしたいです。#美術品#美術#伝統#工芸#工芸品#珍品#インテリア#デザイン#趣味#コレクション#センス#オシャレ#アート#シンプル#デザイン#癒し#幸せ#オールド#フォーマル#セミフォーマル#禅宗#臨済宗#文化#メンズ#レディース#飾り#アンティーク#山田#無文#花園大学#花園#禅#禅文化研究所#パソコン#スマートフォン#pc#アナログ#著名人#著名#有名#教え#有名人#資料#仏教#書道#妙心寺#山田無文老師#蹟集#松#竹#梅#松竹梅
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