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臨済宗　無文老師墨蹟集
商品番号 Q43503603004
商品名

臨済宗　無文老師墨蹟集
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山田無文老師の墨蹟集です。年代物です。お好きな方にお譲りしたいです。#美術品#美術#伝統#工芸#工芸品#珍品#インテリア#デザイン#趣味#コレクション#センス#オシャレ#アート#シンプル#デザイン#癒し#幸せ#オールド#フォーマル#セミフォーマル#禅宗#臨済宗#文化#メンズ#レディース#飾り#アンティーク#山田#無文#花園大学#花園#禅#禅文化研究所#パソコン#スマートフォン#pc#アナログ#著名人#著名#有名#教え#有名人#資料#仏教#書道#妙心寺#山田無文老師#蹟集#松#竹#梅#松竹梅
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