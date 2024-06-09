タカラ野球カード56年度版　読売巨人軍

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。タカラ野球カード、56年度の読売巨人軍のカードセットです。カードは、30枚揃っています。カードの状態は、ライン引きもなく、いい状態です。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stair154100.html
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