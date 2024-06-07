FF14　アイメリク　ミニオンフィギュア　33-0927-5R1

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FINALFANTASYXIVファイナルファンタジー14ミニオンフィギュアvol.2 アイメリク箱はないですが、袋は未開封です。※値下げ交渉には一切対応致しません※コメント無しで購入していただいて構いません※専用出品はいたしません※バラ売り出来ません。※おまとめ発送には対応しておりません。※発送はクロネコヤマトのみとなります。出品数、取引数が多くヤマト運輸の集荷での発送を使用しているため、匿名配送には対応できませんのでご了承ください。※個人で保管していたものになりますので、状態に極端にこだわりのある方は購入をお控えください。#toyall#FF14#ファイナルファンタジー#アイメリク