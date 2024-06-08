掛軸茶掛縦物小堀卓巌「時雨洗紅葉」共箱大徳寺孤篷庵住職〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 30.3 × 173.2 cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:黒塗り付属:共箱備考:〔作者について〕小堀卓巌1931年、愛知県に生まれる。福岡県久留米の梅林寺および大徳寺僧堂で修行。1966年、大徳寺孤篷庵第18世住職となる。大徳寺宗務総長などを経て、大徳寺顧問となる。〔状態について〕表装裏側にはシミが出ています。本紙にも多少シミが出ております、少し折れもありますので、気になる方はお控えください。〔禅語について〕「時雨洗紅葉」（しぐれもみじをあらう）（しぐれこうようをあらう）紅葉した葉が秋雨に洗われ、前にもまして美しく光り輝いている様を表す句です。雨はやはり風情があり素敵ですね。葉が色づき始めるころからお使い頂けます。9月～11月頃が最適な季節となります。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。



掛軸 茶掛 縦物 小堀卓巌 「時雨洗紅葉」 共箱 大徳寺 孤篷庵住職 ...



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掛軸 茶掛 縦物 小堀卓巌 「山呼万歳声」 共箱 大徳寺 孤篷庵住職-



掛軸 茶掛 縦物 小堀卓巌「山花開以錦」共箱 大徳寺孤篷庵住職-



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Ｆ５３８ 掛軸 大徳寺 小堀卓巌 『山呼萬歳聲』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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茶道具 掛軸 大徳寺派『弧篷庵』住職【小堀卓厳】和尚の【開門多落葉 ...



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掛軸 茶掛 縦物 小堀卓巌「山花開以錦」共箱 大徳寺孤篷庵住職



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