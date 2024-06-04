YAMAHA PACIFICA PAC112 OVS ケース等付けます

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商品詳細
YAMAHAさんのパシフィカ112です。カラーはオールドバイオリンサンバーストになります。機材整理の為お出しします。家でしか弾いてないと言う事で本体はかなり美品かとは思いますが、一応中古なのでスレなどは光にかざすと見えます。状態ですが、音出しチェックは問題ありません。フレットに関しては特に減ってる感じもなく、トラスロッドは触ってないですがストレートだと思います。ハードケース、純正ストラップ、説明書、アーム、ピックをおつけします。発送はハードケースに入れて送る予定です。価格交渉可能ですタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICA#YAMAHA#ヤマハ#PACIFICA#パシフィカ
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