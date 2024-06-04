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- ホルンマウスピース PAXMAN 4X［リムのみ・金メッキ］
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商品詳細
PAXMANリムのみ 4X 金メッキマウスピース本体は付いておりませんので、別途PAXMAN4A～4Cなどの本体をご用意ください。複数ご購入の場合はアプリから「まとめ買い依頼機能」をご利用ください。細かいキズはありますが、ダメージはなく、使っていただけると思います。サイズなどのデータは、次のWEBサイトをご覧ください。https://store.paxman.co.uk/paxman-french-horn-mouthpiece-rims-c2x20388743#horn#paxman#mouthpiece種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
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