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ホルンマウスピース　PAXMAN 4X［リムのみ・金メッキ］
商品番号 D50177781218
商品名

ホルンマウスピース　PAXMAN 4X［リムのみ・金メッキ］
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PAXMANリムのみ　4X　金メッキマウスピース本体は付いておりませんので、別途PAXMAN4A～4Cなどの本体をご用意ください。複数ご購入の場合はアプリから「まとめ買い依頼機能」をご利用ください。細かいキズはありますが、ダメージはなく、使っていただけると思います。サイズなどのデータは、次のWEBサイトをご覧ください。https://store.paxman.co.uk/paxman-french-horn-mouthpiece-rims-c2x20388743#horn#paxman#mouthpiece種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
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