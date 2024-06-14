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藤井風さん　【新品未開封】LASA Tシャツ　Sサイズ　黒
商品番号 I99912027645
商品名

藤井風さん　【新品未開封】LASA Tシャツ　Sサイズ　黒
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井風さん　LASAフォトTシャツ　Sサイズ　黒藤井風さんの公式サイトにて購入した、Tシャツです。新品未開封です。購入したものの着る機会がないため出品いたしました。当方ペットなし、喫煙者なしです。未開封新品ですが一旦人の手に渡ったお品物ですので細かい点が気になる方はご購入をご遠慮ください。大事に使っていただける方にご利用いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。らくらくメルカリ便にて2つ折りに圧縮して送らせていただきます。----------------商品仕様----------------素材：綿100％ブラック黒BLACKカード糸6.5オンスサイズ：S身丈670mm身幅550mm肩幅520mm袖丈210mm#LASA#LOVEALLSERVEALL人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/Sydney786749.html
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