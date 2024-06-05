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カリンバ 【専用ケース,キー調整ハンマー】付き
商品番号 Y14878274439
商品名

カリンバ 【専用ケース,キー調整ハンマー】付き
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

学校の授業で数回だけ使用しました。キー調整ハンマーは1度も使用していません。種類···その他レベル···初心者
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