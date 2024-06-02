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渡辺翔太　アクスタアクキーセット
商品番号 T66672218807
商品名

渡辺翔太　アクスタアクキーセット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SnowMan渡辺翔太すのチルぶら下がりシリーズアクリルキーホルダーアクスタfestアクスタ渡辺翔太二つセットになります。公式サイトで購入しました。購入後、暗所にて保管しておりましたが素人保管のため気になる方は購入をご遠慮ください。特に目立つ傷や汚れはありません。多少の初期傷はご了承ください。どちらも新品未使用未開封です。単品でも出品している為、購入前にコメントお願いします。
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