福山雅治 ライブTシャツ

#結菜のライブグッズ福山雅治ライブTシャツセットすべてMサイズ身幅約48cm身丈約65cm①福山☆冬の大感謝祭其の十三FLAGTシャツ②WE'REBROS.TOUR2014HUMANHMNTシャツ③福山☆冬の大感謝祭其の十五CherryTシャツ④福山☆冬の大感謝祭其の十七GuitarとBanjoとPartとTシャツライブで数回着用しました。目立つ汚れもなく綺麗な状態だと思います。自宅保管のため、多少シワなどあるかと思いますが、ご了承ください。バラ売りや他のグッズとの組み合わせも可能です。質問ありましたらお気軽にコメントどうぞ。他にもライブグッズ出品しております。詳しくは、#結菜のライブグッズをご覧ください。グッズ種類···Tシャツ



