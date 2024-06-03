【美品】　端渓硯　眼柱石眼　石紋　龍雲彫刻　中国四大名硯

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端州名硯雲龍硯龍雲彫刻石眼入楕円形約17.5×12×2強cm専用木製ケース付き唐木蓋台 約19.5cm×14cm×4cm新品未使用状態良好美品家族が友人から出張のお土産に頂いた物です。長期自宅保管品ですが、美品だと思います。割れないように丁寧に梱包、防水対応し、匿名配送でお届けいたします。なお、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮願います。※端渓硯中国広東省肇慶市（旧名 端州）を産地とする“端渓石”と呼ばれる種類の石を素材として作られた硯の名称。出現時（初唐）から“硯の最高峰”として絶対的な地位を誇るもの。書道・習字用品···硯