

M428 輪島塗 四君子金蒔絵高足黒塗膳二客 木製 四方36.3cm / 茶懐石 M428 輪島塗 四君子金蒔絵高足黒塗膳二客 木製 四方36.3cm / 茶懐石



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】◎同梱不可「輪島塗四君子金蒔絵高足黒塗膳二客天然木四方膳36.3cm」つややかな黒塗に杢目の美しい足付膳でございます。縁にぐるりと四君子の上品で華やかな蒔絵が施されております。同タイプ出品中を含め全5客ございます。ご所望ありましたらコメントよりお声がけ下さい。【寸法】高さ約9.6cm幅約36.3cm×36.3cm※若干の誤差や個体差はご了承願います【状態】経年によるスレキズ、ヨゴレ等はありますがヒビやガタツキの目立つダメージはないものです。台表面のスレキズはやや目立ちます。写真後半にてご確認をお願いいたします。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#四君子#高足膳#折敷#卓上#四方#盆#足付#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#z5k903p2k403