いれいす りうら ハート 缶バッジ 第2弾

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商品詳細
確認のため1度開封していますが、その他は暗所にて保管していました。素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。プチプチ二重+防水加工にて発送・まとめて購入される場合値下げ可能・即購入可能
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