【真作】【参考】藤原道斎【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。 紙箱付 軸丈 縦 200㎝×幅 46㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。



【真作】藤原道斎/萬歳緑毛亀/茶道具/茶掛/禅語/掛軸☆宝船☆AB-368



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