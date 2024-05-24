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- 1/400飛行機模型 モデルプレーンスタンド 10個セット
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商品詳細
JCwingsより発売されている1/400用のプラスチックスタンドです。JCだけでなく、フェニックスやジェミニにも使用できます。モデルプレーンの塗装厚によっては入りにくい場合がありますのでご了承ください。10個セットの価格です。バラ売りも可能ですが、その場合は単価700円となります。写真はJCwingsのモデルプレーンをつけています。(本商品にモデルプレーンは付属しません)
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