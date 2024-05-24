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1/400飛行機模型　モデルプレーンスタンド　10個セット
商品番号 K17499072952
商品名

1/400飛行機模型　モデルプレーンスタンド　10個セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,238 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JCwingsより発売されている1/400用のプラスチックスタンドです。JCだけでなく、フェニックスやジェミニにも使用できます。モデルプレーンの塗装厚によっては入りにくい場合がありますのでご了承ください。10個セットの価格です。バラ売りも可能ですが、その場合は単価700円となります。写真はJCwingsのモデルプレーンをつけています。(本商品にモデルプレーンは付属しません)
http://narcologia.ru/goods/ramshackle503066.html
http://narcologia.ru/goods/rouge820310.html
http://narcologia.ru/goods/enquire941289.html

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