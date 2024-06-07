さぎょういん SR psa10

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商品詳細
◆商品詳細・PSA鑑定品です。・愛知県内の某ショップにて購入致しました。◆発送方法・折れないように梱包致します。・同梱可能です。(同梱される場合、コメント下さい。送料分のお値引き致します。)◆注意事項・即購入可。お値下げはできません。・ノーマルカードにつきましては在庫過多の為、型番が画像と違う場合がございます。ご了承下さい。・郵便事故による責任は一切負いかねます。・状態等の悪評はやめて下さい。・発送日数に関してですが、土日祝日は発送出来ない為、土日を除いての発送予定日数です。ご了承下さい。・ご購入後のメッセージはお送りしておりません。・ご質問等のメッセージのご返信に関しまして、お時間頂戴する、又気付かない場合がございます。恐れ入りますが此方から連絡がない場合は再度ご連絡下さい。#ポケモンカード#ポケカ
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